Прибыль промышленных компаний Китая выросла на 1,1% в мае

Прибыль промышленных компаний Китая выросла в мае благодаря увеличению продаж и маржи, перейдя к восстановлению после снижения в начале года.

В то же время аналитики не уверены, что сдержанный рост сохранится. Прибыль промышленных компаний Китая слабеет уже более года в связи с замедлением экономики и обострением торговой войны с США, оказывающими давление на инвестиции и объемы производства.

Прибыль выросла на 1,1% в мае до 565,6 миллиарда юаней ($82,21 миллиарда), согласно данным статистического бюро, опубликованным в четверг. В апреле показатель снизился на 3,7%.

За первые пять месяцев года прибыль промпредприятий составила 2,38 триллиона юаней, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. В январе-апреле прибыль снизилась на 3,4%.

Рост прибыли в мае обусловлен ускорением продаж и замедлением повышения корпоративных расходов, сообщил представитель статистического бюро Чжу Хун, комментируя данные.

Прибыль компаний сегмента высоких технологий и развивающихся отраслей промышленности также выросла в мае после снижения в апреле.

“Скромный рост в индустрии высоких технологий может указывать на то, что снижение налога на добавленную стоимость (НДС) начинает оказывать влияние”, - сказал старший экономист по Китаю в Nomura Лу Тин.

Однако он отметил, что восстановление все еще достаточно слабое и, скорее всего, окажется краткосрочным, так как торговая война продолжается.

США и Китай договорились о предварительном перемирии в торговом споре в преддверии встречи лидеров двух стран на полях саммита G20 в выходные, сообщила в четверг газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп сказал в среду, что введет новые пошлины на китайские товары, если ему не удастся заключить торговое соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином.

По данным статистического бюро, прибыль государственных промышленных компаний Китая за первые пять месяцев года снизилась на 9,7% в годовом выражении.

Долг промышленных предприятий вырос на 5,3% в годовом исчислении на конец мая против увеличения 5,5% на конец апреля.

Прибыль в частном секторе выросла на 6,6% в январе-мае с 4,1% за первые четыре месяца года.