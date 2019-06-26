Торговое соглашение между США и Китаем готово на 90% - CNBC

Министр финансов США Стивен Мнучин сказал в среду, что торговое соглашение между Соединенными Штатами и Китаем готово “примерно на 90%”, сообщил канал CNBC.

“Мы преодолели путь к этому (соглашению) примерно на 90%, и я думаю, что есть возможность завершить это”, - сказал Мнучин в интервью телеканалу.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся на этой неделе на саммите G20 в Японии, надеясь добиться деэскалации 11-месячной торговой войны.

Комментируя новые санкции США в отношении Ирана, Мнучин сказал, что, на его взгляд, ограничения “работают”.