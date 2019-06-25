НАТО за год увеличило бюджет на 3,9%

НАТО в течение 2019 года увеличило бюджетные расходы на нужды обороны на 3,9 процента, при этом 8 стран-союзниц достигли поставленной цели бюджетных расходов на оборону в размере 2 процентов от ВВП. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во вторник в преддверии встречи министров обороны Альянса.

«Министры продолжат обсуждение путей укрепления оборонных возможностей Альянса, чтобы обеспечить их эффективность, а также распределение бюджетной нагрузки. Сегодня мы обнародовали первый доклад относительно бюджетных расходов. По этим данным, в течение года европейские союзники и Канада увеличили оборонные расходы на 3,9 процента», - сказал Столтенберг.

Он отметил, что с 2016 года союзники увеличили оборонные расходы более чем на 100 миллиардов долларов. В течение 2019 года 8 стран-союзниц достигли цели в 2 процента ВВП, направляемых на оборону, хотя еще в 2014 году таких стран было всего 3. Как ожидается, остальные страны НАТО достигнут цели в 2 процента оборонных расходов от ВВП до 2024 года. При этом 20 процентов таких фондов, по правилам НАТО, должны направляться на новое оборудование.

«Долгое время НАТО уменьшало свои оборонные расходы. Процесс их увеличения начался с 2014 года, когда стало известно о разработке Россией и испытании ракеты SSC-8, а также имели место проявления агрессивного поведения России», - подчеркнул генсек НАТО.