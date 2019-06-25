Последнее обновление: 25.06.2019 16:40

Прибыльность банков еврозоны может снизиться из-за замедления роста - ЕЦБ

Прибыльность банков еврозоны низкая, а ослабление экономического роста может еще больше ухудшить перспективы сектора, сказал во вторник вице-председатель Европейского центрального банка Луис де Гиндос.

Отрицательные ставки ЕЦБ не являются причиной слабости, поскольку до сих пор влияние сверхмягкой денежно-кредитной политики на прибыль банков было нейтральным, сказал де Гиндос на конференции в Риме.

“Тем не менее необходимо тщательно отслеживать общее влияние отрицательных ставок на банковский сектор, особенно потому, что баланс их влияния будет зависеть от того, как долго они будут оставаться на отрицательной территории”, - добавил он.

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