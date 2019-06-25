Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке

Проведенное по заказу ЕК исследование в 19 европейских странах не нашло очевидных подтверждений устоявшемуся представлению о том, что для стран Восточной Европы продукты делают худшего качества, чем для Западной, но некоторые отличия в составе идентичных товаров все-таки были найдены.

Результаты анализа почти 1,4 тысячи продовольственных товаров оказались неоднозначными: с одной стороны, эксперты не нашли никаких доказательств разделения Востока и Запада по составу фирменных пищевых продуктов, однако они обнаружили до трети продуктов с разными составами при идентичных или аналогичных брендах и упаковках.

"Состав 33% оцененных продуктов был идентичен, но не все они имели одинаковый внешний вид упаковки. Различия в составе при идентичных или аналогичных упаковках были выявлены для 9% и 22% продуктов соответственно, а 27% имели различный состав, а также различный внешний вид упаковки. Остальные продукты (9%) имели сходные композиционные характеристики", - говорится в выводах исследования.

При этом в отчете указывается, что "не существует единой географической схемы использования одной и той же или сходной упаковки для продуктов с различным составом". "Кроме того, разница в составе, обнаруженная в тестируемых продуктах, не обязательно представляет собой разницу в качестве продукта", - говорится в документе.

Исследование позволило выработать новую методологию, на основе которой национальные компетентные органы теперь смогут проводить анализ каждого конкретного случая для выявления "вводящей в заблуждение практики, запрещенной законодательством ЕС о защите прав потребителей", заверили в ЕК.

В ЕК также признают необходимость дальнейших исследований, чтобы оценка была более репрезентативной и позволила бы лучше понять связь между составом и качеством.

В исследовании приняли участие Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Хорватия, Чехия и Эстония.