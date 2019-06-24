Экспорт иранской нефти в июне продолжает падать из-за санкций США

Экспорт иранской нефти в июне упал до отметки в 300.000 баррелей в сутки или ниже после того, как США ужесточили ограничения в отношении главного источника дохода Тегерана, что привело к еще большему сокращению глобальных поставок, согласно отраслевым источникам и данным отслеживания судов.

В ноябре США вновь ввели санкции в отношении Ирана после выхода Вашингтона из ядерного соглашения 2015 года между Тегераном и шестью мировыми державами. Стремясь свести продажи иранской нефти к нулю, Вашингтон в мае отменил послабления в отношении импортеров иранской нефти.

Тем не менее Иран отправил за рубеж около 300.000 баррелей нефти в сутки за первые три недели июня, по данным двух отраслевых источников, которые отслеживают поставки. Согласно данным Refinitiv Eikon, экспорт составил около 240.000 баррелей в сутки.

“Это очень низкий уровень реального экспорта нефти”, - сказал один из источников.

Экспорт Ирана в июне упал с примерно 400.0000-500.000 баррелей в сутки в мае, по оценкам отраслевых источников и согласно данным Refinitiv, и составляет малую часть от более чем 2,5 миллиона баррелей в сутки, которые Иран поставил в апреле 2018 года в преддверии выхода США из ядерной сделки.

Иранский экспорт стал менее прозрачным после возвращения санкций США в ноябре, что затрудняет оценку объемов.

Тегеран больше не сообщает свои производственные показатели ОПЕК, и точной информации об экспорте нет, поскольку бывает трудно определить, достигло ли судно конкретного пункта назначения.

Данные Refinitiv Eikon показывают, что Иран экспортировал 5,7 миллиона баррелей нефти за первые 24 дня июня в ОАЭ, Турцию, Сингапур и Сирию, хотя они могут и не быть конечными пунктами назначения.

По оценкам компании Kpler, отслеживающей поставки нефти, Иран в первой половине июня загрузил танкеры 645.000 баррелей нефти и газоконденсата в сутки, 82% из которых сейчас находятся в водах Персидского залива.

В результате фактический объем экспорта за первую половину месяца мог оказаться даже ниже 300.000 баррелей в сутки.

“Американские ограничения оказывают явное влияние на способность Ирана продавать свою продукцию на мировых рынках”, - сообщила Kpler.