Прогноз роста британской экономики снижен до нуля во II квартале 2019 года

Банк Англии по итогам заседания в четверг снизил прогноз роста британской экономики до нуля во втором квартале 2019 года и подчеркнул риски, связанные с напряженностью в мировой торговле и растущими страхами о выходе из ЕС без соглашения с Брюсселем.

Руководство регулятора единогласно приняло решение оставить ключевую ставку на уровне 0,75%, как и ожидалось. Банк Англии повторил, что ставки необходимо будет ограниченно и постепенно повышать, при условии что Британии удастся избежать Brexit без сделки.

Тем не менее центробанк отметил ухудшение перспектив мировой экономики, заставившее Европейский центральный банк, Федеральный резерв США и Банк Японии на этой неделе сигнализировать о возможных дополнительных мерах стимулирования.

“Во всем мире торговая напряженность усилилась. Внутри страны предполагаемая вероятность Brexit без сделки возросла”, - говорится в заявлении Банка Англии.

Согласно регулятору, британская экономика стагнирует во втором квартале, в то время как в мае Банк Англии прогнозировал рост ВВП на 0,2% в квартальном выражении