Последнее обновление: 20.06.2019 17:00

ФБР проверяет Deutsche Bank на предмет соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег

Федеральное бюро расследований США проверяет, соблюдает ли Deutsche Bank законы, направленные на пресечение отмывания денег, сказал в четверг источник, знакомый с ситуацией.

Первой о проверке в отношении Deutsche сообщила газета The New York Times. В мае издание писало, что сотрудники отдела внутреннего контроля банка в США сообщили своему руководству о подозрительных финансовых транзакциях, однако более высокопоставленные сотрудники Deutsche решили не уведомлять об этом власти.

Транзакции привлекли внимание, поскольку были связаны с компаниями, контролируемыми президентом США Дональдом Трампом и его зятем и советником Джаредом Кушнером, сообщила тогда The New York Times.

Акции крупнейшего банка Германии упали на 0,5% в четверг после публикации The New York Times со ссылкой на семь человек, которые, согласно изданию, знакомы с расследованием.

Представитель Deutsche Bank отказался комментировать сообщение газеты, но сказал: “Мы сохраняем приверженность сотрудничеству с уполномоченными следователями”.

ФБР, Белый дом, Trump Organization и Kushner Companies не ответили на просьбы о комментарии.

Ранее в июне группа сенаторов-демократов призвала Федрезерв расследовать отношения Deutsche Bank с Трампом и Кушнером.

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