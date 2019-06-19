Премьер Молдовы потребовала приостановить приватизацию госимущества

Премьер Молдовы Майя Санду сообщила, что директор Агентства публичной собственности Владимир Балдович будет отправлен в отставку, а процессы приватизации госимущества должны быть приостановлены.

"Требую у Агентства публичной собственности определить законные способы временно приостановить начатые процессы приватизации. Также объявляю, что на следующем заседании правительства директор агентства Владимир Балдович будет отправлен в отставку", - написала Санду на своей странице в Facebook.

По словам премьера, многие процессы приватизации проходили с нарушениями и под давлением, поэтому "кражи будут остановлены, а те, кто продавал госимущество сомнительным образом, уволены".

Парламент Молдовы накануне создал комиссию, которая займется проверкой приватизации госимущества. Депутаты должны будут изучить процесс проведения всех сделок, начиная с 2013 года.