Последнее обновление: 19.06.2019 17:03

Премьер Молдовы потребовала приостановить приватизацию госимущества

Премьер Молдовы Майя Санду сообщила, что директор Агентства публичной собственности Владимир Балдович будет отправлен в отставку, а процессы приватизации госимущества должны быть приостановлены.

"Требую у Агентства публичной собственности определить законные способы временно приостановить начатые процессы приватизации. Также объявляю, что на следующем заседании правительства директор агентства Владимир Балдович будет отправлен в отставку", - написала Санду на своей странице в Facebook.

По словам премьера, многие процессы приватизации проходили с нарушениями и под давлением, поэтому "кражи будут остановлены, а те, кто продавал госимущество сомнительным образом, уволены".

Парламент Молдовы накануне создал комиссию, которая займется проверкой приватизации госимущества. Депутаты должны будут изучить процесс проведения всех сделок, начиная с 2013 года.

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