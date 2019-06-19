Квартальные результаты Adobe превысили прогнозы благодаря облачному бизнесу

Adobe Inc во вторник отчиталась о квартальной выручке и прибыли, которые превзошли прогнозы аналитиков благодаря росту бизнеса цифровых медиа, включающего флагманский продукт Creative Cloud, в результате чего акции компании выросли на 4,6% на торгах после закрытия официальной сессии.

Adobe фокусируется на быстрорастущем облачном бизнесе, крайне конкурентном рынке, на котором доминируют Microsoft Corp, Oracle Corp и Salesforce.com Inc.

При этом Adobe, известная своим программным обеспечением для редактирования изображений Photoshop, в марте вступила в партнерство с Microsoft, чтобы нарастить продажи и расширить маркетинговые возможности в сегменте ПО.

Выручка сегмента цифровых медиа Adobe выросла на 22% до $1,89 миллиарда, превысив прогноз в $1,86 миллиарда, согласно данным IBES от Refinitiv.

Выручка от бизнеса Experience Cloud, который предоставляет в том числе аналитические, рекламные и маркетинговые услуги, выросла на 34% до $784 миллионов, превысив прогноз аналитиков в $774,9 миллиона. Рост выручки поддержало приобретение компаний Magento и Marketo, сказал генеральный директор Adobe Шантану Нарайен во время конференц-колла.

Однако компания ожидает, что в третьем квартале выручка составит около $2,80 миллиарда, ниже прогноза аналитиков в $2,83 миллиарда.

Прибыль на акцию за исключением некоторых статей баланса составила $1,83, превысив прогнозы аналитиков в $1,78.