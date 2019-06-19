В Берлине на пять лет заморозят размеры арендной платы за съемное жилье

Берлинский сенат намерен на пять лет заморозить размеры арендной платы за съемное жилье в столице Германии.

Участники заседания сената, прошедшего во вторник, 18 июня, согласовали ключевые вопросы, заявила берлинский сенатор по городскому развитию Катрин Ломпшер. Нововведения затронут около 1,6 миллиона объектов недвижимости, за исключением новостроек и социального жилья.

Предложения должны вынести на голосование в сенате Берлина до середины октября. Ожидается, что соответствующий закон вступит в силу не позднее января 2020 года. Сенат намерен установить штраф до 500 тысяч евро за нарушение новых правил.

Центральная комиссия по недвижимости (ZIA) выступила с резкой критикой действий берлинского сената. "Политический ландшафт вселяет неуверенность в инвесторов, от которых Берлин зависит в крайней степени", - заявил ее председатель Андреас Маттнер. А председатель столичного отделения объединения владельцев недвижимости Haus und Grund Кай Варнеке назвал позицию берлинских властей ошибкой, которая "ни при каких обстоятельствах не должна найти подражателей".

В свою очередь министр финансов ФРГ Олаф Шольц заявил, что в свете "исключительного роста цен последних лет" понимает принятое сенаторами решение.

В апреле в Берлине и еще 18 городах Германии прошли акции против растущей арендной платы за квартиры. В них приняли участие в общей сложности десятки тысяч жителей. 14 июня в Берлине активисты передали местным властям подписи 77 тысяч человек, требующих провести в столице референдум об экспроприации квартир у крупных собственников.