Airbus продаст 31 самолет филиппинской авиакомпании Cebu Pacific

Авиапроизводитель Airbus заключил с филиппинским перевозчиком Cebu Pacific предварительный договор на поставку 31 самолета. Об этом сообщил во вторник, 18 июня, на аэрокосмическом салоне в Ле Бурже представитель компании Airbus.

В числе прочего речь идет о десяти малогабаритных лайнерах A321XLR, рассчитанных на перелеты на дальние расстояния и являющихся новинкой компании. Кроме того, в контракте фигурируют 16 широкофюзеляжных реактивных самолетов типа A330neo и пять реактивных самолетов A320neo, предназначенных для перелетов на средние расстояния.

Лайнер A321XLR - обновленная версия самолета A321neo, которую Airbus впервые представил публике 17 июня. Благодаря большому запасному топливному баку эта модель сможет преодолевать расстояния до 8700 километров и использоваться, к примеру, для полетов из Европы в Индию и Америку.

Разработка этой модели должна помочь Airbus опередить своего конкурента - компанию Boeing, которая уже объявила, что к 2025 году собирается вывести на рынок "новый самолет средних размеров" (New Midsize Aircraft). Планируется, что лайнер A321XLR от Airbus будет готов к эксплуатации в 2023 году.

После двух крушений машин типа 737 Max, повлекших за собой гибель 346 человек, компания Boeing переживает глубокий кризис. Ее лайнерам линейки Max с тех пор запрещено подниматься в воздух.