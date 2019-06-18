Volkswagen потратил на юристов почти 1,8 млрд евро

В связи со скандалом, связанным с манипулированием данными о вредных выбросах, автомобильный концерн Volkswagen заплатил консультантам и юристам 1,77 млрд евро. Об этом 16 июня сообщило издание Handelsblatt, а позже информацию подтвердил представитель компании.

Эта сумма включает оплату услуг консультантов и адвокатов по делам всех марок, включая Audi и Porsche, и на всех рынках.

Поскольку судебные процессы из-за скандала с выхлопными газами не завершены, предполагается, что эта сумма будет увеличиваться. Одним из крупнейших юридических подрядчиков Volkswagen является американская фирма Jones Day, которая с сентября 2015 года представляет интересы концерна в США.

В этом году прибыль Volkswagen сократилась. В первом квартале группа заработала 3,05 млрд евро по сравнению с 3,3 млрд евро годом ранее. Падению уровня доходов способствовали, в частности, счета компании на судебные процессы по "дизельному скандалу".

Ранее глава Федерального объединения центров защиты прав потребителей (VZBV) Клаус Мюллер сообщил, что к коллективному иску против Volkswagen в ФРГ присоединились уже 420 000 человек. Объединение предлагает автомобильному концерну урегулировать споры мирным путем.

Скандал вокруг Volkswagen - дизельгейт - разгорелся в сентябре 2015 года. Агентство по охране окружающей среды США уличило немецкую компанию в использовании программного обеспечения, которое влияло на работу двигателей. Программа включала фильтры при прохождении тестов на количество вредных веществ в выхлопных газах и выключала их при обычной эксплуатации. Уровень загрязнения при этом отличался в разы. Этим компания нарушила закон США о чистоте воздуха.

В январе 2018 года сообщалось, что Volkswagen AG согласился выплатить США $4,3 млрд для урегулирования дизельного скандала, связанного с нарушениями концерном экологических норм.

В июне 2018 года прокуратура немецкого Брауншвейга, расследовавшая обстоятельства дизельгейта, оштрафовала Volkswagen на 1 млрд евро за манипуляции с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу. Volkswagen согласился со штрафом и не стал его обжаловать.