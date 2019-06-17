ВВП Германии незначительно снизится во II квартале - Бундесбанк

ВВП Германии немного снизится во втором квартале, поскольку единовременные факторы, которые способствовали расширению в первом квартале, ослабевают, сообщил в понедельник Бундесбанк.

Крупнейшая экономика Европы расширилась на 0,4% в январе-марте благодаря росту расходов домохозяйств и оживлению в строительном секторе.

“Экономика Германии должна немного сократиться по итогам весны”, - говорится в ежемесячном докладе немецкого центробанка.

“Особые эффекты, способствовавшие заметному росту ВВП в первом квартале, либо исчезают, либо радикальным образом меняются”.

Экономика Германии сталкивается со сдерживающими факторами, связанными с торговыми спорами, неопределенностью вокруг Brexit и замедлением мировой экономики, которые наносят ущерб зависимому от экспорта производственному сектору страны.

Ранее в июне Европейский центральный банк исключил возможность повышения процентных ставок в следующем году и даже открыл дверь для их снижения или новых покупок облигаций, поскольку факторы риска, такие как глобальная торговая война и Brexit, тянут вниз экономику еврозоны.

По сообщению Бундесбанка, активность в строительном секторе Германии, которую в первом квартале поддержала мягкая погода в зимние месяцы, теперь ослабевает.

Ослабление в производственном секторе продолжает оказывать давление на экономику.