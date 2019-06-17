Производитель лекарств Pfizer купит биофармкомпанию Array за $10,64 млрд

Pfizer Inc сообщила в понедельник, что купит биофармкомпанию Array Biopharma Inc за $10,64 миллиарда деньгами, расширив свой портфель препаратов для лечения рака.

Крупнейший американский производитель лекарств заплатит премию в размере 62% для получения доступа к уже одобренным препаратам Array для лечения рака кожи и другим экспериментальным лекарствам.

Pfizer заплатит $48 за каждую акцию Array.

Акции Pfizer к 16.44 МСК подешевели на 0,9%, в то время как бумаги Array подскочили на 58%.

Pfizer сообщила, что планирует завершить сделку во второй половине 2019 года.

Ожидается, что сделка приведет к увеличению прибыли начиная с 2022 года, однако уменьшит скорректированную прибыль на акцию на 4-5 центов в этом году и в 2020-м, сообщила Pfizer.

Pfizer рассчитывает профинансировать большую часть сделки, общая сумма которой составляет около $11,4 миллиарда, за счет долга, а остальное - с помощью имеющихся собственных средств.