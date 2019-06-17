Акции Lufthansa упали на 10% после снижения прогноза прибыли

Немецкая авиакомпания Lufthansa снизила прогноз прибыли на 2019 год, ссылаясь на сильную ценовую конкуренцию со стороны бюджетных авиаперевозчиков в Европе, в результате чего акции компании потеряли более 10%.

Lufthansa в воскресенье понизила прогноз прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) до 2-2,4 миллиарда евро ($2,2-2,7 миллиарда) с 2,4-3,0 миллиарда евро ранее.

К 12.38 понедельника акции компании подешевели на 10,7%.

На предупреждение о прибыли также отреагировали акции других компаний отрасли: бумаги Ryanair подешевели на 4,9%, British Airways IAG - на 2,6%, Wizz Air - на 3,1%, Easyjet - на 5,2%.

“Доходность на европейском рынке ближнемагистральных перевозок, в частности на домашних рынках группы, в Германии и Австрии, подвержена влиянию устойчивого избытка мощностей, вызванного готовностью авиаперевозчиков нести значительные убытки, чтобы увеличить свою долю рынка”, - говорится в сообщении Lufthansa.

Компания назвала снижение выручки своего бюджетного бизнеса Eurowings одной из ключевых причин ухудшения прогноза прибыли.

Lufthansa также отметила высокие расходы на авиакеросин, которые, по сообщению компании, могут превысить прошлогодний показатель на 550 миллионов евро, несмотря на недавнее падение цен на нефть.

“Группа ожидает сохранения трудных условий на европейском рынке как минимум до конца 2019 года”, - сообщила Lufthansa.