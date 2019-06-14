Airbus продолжит производство военных А400М

Европейская аэрокосмическая компания Airbus и страны-заказчики договорились продолжить поставки военно-транспортных самолетов A400M после решения технических и финансовых трудностей, возникших по этой программе.

Подписание дополнений к контракту между Airbus и организацией сотрудничества в сфере вооружений OCCAR (г. Бонн, Германия) состоялось в пятницу в Амстердаме.

«Я хочу поблагодарить наших заказчиков за их участие и поддержку дискуссий, которые проходили в течение предыдущих двух лет. Новая ситуация также будет способствовать усилиям по экспорту А400М по всему миру», - заявил топменеджер Airbus обороны и космоса Дирк Хоук.

Организация ОССАR в программе А400М представляет перед Airbus страны-заказчики самолета, в частности, Францию, Германию, Великобританию, Испанию, Турцию, Бельгию и Люксембург.

Как подчеркивается, подписанные дополнения к контракту обеспечат возобновление программы производства и поставки военно-транспортного самолета, после возникновения в марте 2017 года технических и финансовых трудностей в процессе реализации программы А400М.

В частности, по достигнутым договоренностям, график поставки самолетов странам-заказчикам уточнен до 2030 года.

Программа создания и строительства военно-транспортного самолета А400М была основана в 2003 году. Она предусматривает строительство 180 самолетов. Стоимость проекта составляет €25 млрд.

Сейчас А400М принят на вооружение и применяется только в вооруженных силах Франции и Турции.