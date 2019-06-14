Министры финансов стран еврозоны не смогли договориться об общем бюджете

Министры финансов стран еврозоны в ходе заседания, продолжавшегося всю ночь на пятницу, так и не смогли договориться о базовых элементах запланированного общего бюджета.

Одним из спорных вопросов остается финансирование будущего бюджета 19 государств еврозоны, заявил один из участников встречи в Люксембурге. По его словам, переговоры будут продолжены в ближайшие месяцы. Ранее сообщалось о спорах вокруг целевого назначения платежей и условий выплаты. Несмотря на сохраняющиеся разногласия, сторонам все же удалось сблизить позиции.

Формирование бюджета еврозоны было одной из программных идей президента Франции Эмманюэля Макрона. В 2017 году он предложил сформировать многомиллиардный бюджет исключительно для государств еврозоны. По мнению Макрона, это стало бы символом крупного прорыва ЕС и позволило бы лучше защитить еврозону на случай новых финансовых кризисов.

Между тем Еврокомиссия (ЕК) продолжает подготовку к запуску штрафной процедуры против Италии в связи с нарушением этой страной критериев пакта стабильности. ЕК по-прежнему готова отказаться от штрафной процедуры в том случае, если правительство в Риме все же предпримет шаги по соблюдению этих критериев, заявил комиссар ЕС по экономике Пьер Московиси после встречи министров финансов стран еврозоны в Люксембурге.

На этой встрече обсуждалась и ситуация с бюджетом в Италии, которая является третьей по величине экономикой еврозоны. Государственная задолженность Италии достигла 2,3 трлн евро, что составляет 132% от объема ее ВВП. Согласно критериям пакта стабильности, данный показатель не должен превышать 60%.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини, несмотря на тяжелую финансовую ситуацию, по-прежнему настаивает на снижении налогов, однако "не всех сразу и не для всех".