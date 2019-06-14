Рост промпроизводства в Китае в мае замедлился до минимума 17 лет

Рост промышленного производства в Китае замедлился в мае до 5% - минимума более чем за 17 лет - и оказался ниже ожиданий, что стало очередным признаком ослабления спроса во второй по величине экономике мира на фоне усиления давления в торговле со стороны США.

Инвестиции в основной капитал также выросли не так сильно, как ожидалось, согласно официальным данным, опубликованным в пятницу, укрепив ожидания, что Пекину вскоре понадобится принять дополнительные меры для стимулирования роста.

Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали, что промышленное производство вырастет на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после увеличения на 5,4% в апреле.

Инвестиции в основной капитал в январе-мае выросли на 5,6% в годовом выражении, по данным Национального бюро статистики Китая. Аналитики ожидали роста на 6,1%, на том же уровне, что и в январе-апреле.

Инвестиции в основной капитал в частном секторе, на долю которых приходится около 60% от общего объема инвестиций в Китае, выросли на 5,3% по сравнению с увеличением на 5,5% за первые четыре месяца 2019 года.

Розничные продажи выросли на 8,6% в мае в годовом выражении после подъема на 7,2% в апреле - минимального за 16 лет. Аналитики, опрошенные Рейтер, ожидали роста на 8,1%, но некоторые отметили, что увеличение, скорее всего, связано с ускорением инфляции, а не с восстановлением слабого доверия потребителей.