Последнее обновление: 13.06.2019 17:11

Alibaba подала заявку на листинг в Гонконге

Гигант электронной коммерции Alibaba Group Holding подал конфиденциальную заявку на листинг в Гонконге и может привлечь до $20 миллиардов уже в третьем квартале этого года, сообщил источник, напрямую знакомый с ситуацией.

Дополнительное размещение, которое станет крупнейшим в мире за последние семь лет, позволит Alibaba получить финансирование, чтобы продолжить инвестировать в технологии, что является приоритетом для Китая на фоне замедления экономики и торгового противостояния с США.

Пять лет назад Alibaba провела рекордное IPO на $25 миллиардов в Нью-Йорке. Тогда компания изначально планировала IPO в Гонконге, но структура управления фирмы не соответствовала местным правилам листинга.

Представители Alibaba, с которыми связался Рейтер, отказались комментировать сделку. Японская SoftBank Group, крупнейший акционер Alibaba, не ответила на просьбу о комментарии.

Источник, напрямую знакомый с ситуацией, пожелал остаться неназванным, поскольку не уполномочен беседовать с представителями СМИ. Первым о подаче заявки сообщило агентство Bloomberg.

Ведущие организаторы размещения - инвестиционные банки China International Capital Corp Ltd и Credit Suisse Group AG. Оба банка отказались от комментариев.

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