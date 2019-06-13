Алжир предлагает еще больше сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+

Алжир выдвинул идею о еще большем сокращении добычи нефти ОПЕК и партнерами во второй половине 2019 года в связи с ослаблением спроса, сообщили источники в ОПЕК, хотя продление ограничений в текущем объеме по-прежнему является наиболее вероятным сценарием.

Четыре источника в ОПЕК, знакомые с ситуацией, сказали, что Алжир предложил увеличить сокращения до 1,8 миллиона баррелей в сутки. Два источника, оба - делегаты ОПЕК, подчеркнули, что эта идея не является конкретным предложением и официально не обсуждается.

“Алжир размышляет вслух о том, что делать в случае обострения торговой напряженности, которое может иметь огромное негативное влияние на мировую экономику и, следовательно, на спрос на нефть”, - сказал один из источников.

Итоги возможной встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Японии, которая, как ожидается, состоится 28 июня, станут определяющими для алжирской идеи, добавил источник.

Встреча двух крупнейших потребителей нефти в мире даст ОПЕК некоторое представление о каком-либо “смягчении тона или обострении торговой напряженности”, сказал источник.