ОПЕК снизил оценку роста мирового спроса на нефть в 2019 году

ОПЕК понизил оценку роста спроса на нефть в 2019 году на 70 тыс. баррелей в сутки, таким образом, организация не ждет, что потребление "черного золота" перешагнет отметку в 100 млн б/с, остановившись на 99,86 млн б/с.

Как говорится в ежемесячном отчете картеля, потребление нефти вырастет в текущем году лишь на 1,14 млн б/с, оценка понижена главным образом из-за вялого спроса в странах ОЭСР в первом квартале.

Ожидается, что рост спроса будет генерироваться в основном странами Азии во главе с Индией, Китаем, а также американскими странами ОЭСР.

По предварительным данным за апрель, пишет ОПЕК, запасы нефти в странах ОЭСР выросли на 25 млн баррелей - до 2,874 млрд. Это на 54,4 млн баррелей выше, чем годом ранее, и на 7,6 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня, из них 7,9 млн баррелей - это превышение запасов нефтепродуктов, а нефть демонстрирует дефицит в 0,2 млн барр.

Страны ОПЕК в мае текущего года снизили добычу нефти на 236 тыс. баррелей в сутки, уйдя ниже отметки 30 млн б/с - до 29,876 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации стран-экспортеров нефти.

Так, наибольшее снижение продемонстрировал Иран, в отношении которого с мая были восстановлены нефтяные санкции США. Добыча в Иране упала на 227 тыс. б/с - до 2,37 млн б/с.

Еще на 76 тыс. б/с снизила нефтедобычу Саудовская Аравия, которая, таким образом, перевыполняет свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ на 620 тыс. б/с.

Заметное падение продемонстрировала Нигерия - 92 тыс. б/с, до 1,733 млн б/с. Венесуэла, изматываемая кризисом и санкциями США, потеряла еще 35 тыс. б/с нефти.

Однако некоторые страны ОПЕК смогли увеличить нефтедобычу. Так, вновь увеличил нефтедобычу Ирак - почти на 100 тыс. б/с, до 4,7 млн б/с, добывая, таким образом, на 210 тыс. б/с больше, чем должен в рамках сделки со странами не-ОПЕК по снижению нефтедобычи.

Новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с, было достигнуто 7 декабря 2018 года. Соглашение действует до июля 2019 года.