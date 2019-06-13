Дуда назвал расширение контингента США в Польше ответом на действия России

Реакция России по поводу расширения американского присутствия в Польше вряд ли будет острой, поскольку Калининградская область РФ и так является наиболее милитаризованной зоной в Европе. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда.

"Я не надеюсь на какую-то особую реакцию Москвы, поскольку Москва все время довооружает Калининградский округ. На данный момент это наиболее милитаризированная зона в Европе, и это уже продолжается давно", - заявил Дуда.

По его словам, нынешние действия со стороны Североатлантического альянса и США "являются ответом на то, что Россия делает в Калининградском округе, а также на ее широкомасштабные учения в Беларуси".

Как сообщалось, президенты США и Польши подписали 12 июня в Вашингтоне Декларацию об оборонном сотрудничестве в сфере присутствия Вооруженных сил США на территории Польши, которое предусматривает, в частности, увеличение американского военного контингента в РП, а также создание в Польше дополнительной американской военной инфраструктуры.