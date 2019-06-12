Последнее обновление: 12.06.2019 11:16

Генсек НАТО заявил о наращивании российского военного присутствия в Арктике

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о наращивании российского военного присутствия в Арктическом регионе.

Столтенберг посетил во вторник Исландию, запись его пресс-конференции с исландским премьером распространила пресс-служба НАТО.

"Мы также обсудили ситуацию на севере... Мы должны пытаться продолжать работать над поддержанием низкой степени напряженности на Крайнем Севере, несмотря на то что мы видим больше военного присутствия, особенно российского потенциала, здесь, на Крайнем Севере", - сказал генсек альянса.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США в скором времени установят круглогодичное присутствие в Арктике, когда будут введены в строй новые американские ледоколы.

По его словам, американская "береговая охрана сделает первый шаг в восстановлении лидерства Америки в Арктике, которому долгое время не придавали значения". Береговая охрана США, по его словам, поможет Вашингтону дать отпор растущему влиянию России в Арктике и оказать сопротивление незаконным притязаниям Китая на статус околоарктической страны.

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