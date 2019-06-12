В ЕС устанавливают правила для беспилотников

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) опубликовало во вторник, 11 июня, принятые им правила пользования беспилотниками.

"Европа станет первым регионом в мире с полным набором правил, которые делают возможной безопасную, защищенную и стабильную деятельность дронов как для коммерции, так и для частного пользования. Общие правила помогут стимулировать инвестиции, инновации и рост в этом перспективном секторе", - заявил исполнительный директор EASA Патрик Ки.

Правила необходимы для защиты граждан ЕС и одновременно обеспечивают свободный оборот беспилотников и равные условия их использования, отмечают в ведомстве.

Европейские правила содержат технические и эксплуатационные требования к дронам. Согласно им, начиная с июня 2020 года операторы беспилотных самолетов должны зарегистрироваться в стране ЕС, где они проживают или имеют основную работу. Каждый беспилотник также будет подлежать регистрации, что позволит его отслеживания в случае необходимости. Это поможет предотвращать событиям наподобие тех, что произошли в 2018 году в аэропортах Гатвик и Хитроу, когда дроны залетели на их территории, что повлекло временную остановку всех рейсов и закрытия аэропортов.

Правила, принятые EASA, заменят имеющиеся нормативные предписания в отдельных странах-членах ЕС. Официально они вступят в силу в течение следующих 20 дней. Однако на практике их начнут применять только через год, чтобы дать странам ЕС время для их имплементации.