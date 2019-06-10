Последнее обновление: 10.06.2019 14:16

Бельгию могут исключить из проектов оборонного сотрудничества ЕС

Бельгия может быть лишена участия в проектах постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны стран ЕС (PESCO) из-за низкого уровня оборонных расходов, предупредил генерал-майор вооруженных сил королевства Филипп Буке, курирующий вопросы стратегического взаимодействия.

В проектах PESCO, которое было запущено в конце 2017 года и не является альтернативой взаимодействию в рамках НАТО, участвуют 25 из 28 государств ЕС.

"Из-за недостаточного оборонного бюджета мы больше не сможем выполнять свои обязательства в рамках PESCO и рискуем быть исключены из него, что приведет к тому, что Бельгия и ее компании будут исключены из совместных проектов (разработки вооружений – ред.)", - приводит слова Буке телерадиокомпания RTBF.

Правительство Бельгии обязалось потратить в 2019 году на оборонные нужды 0,95% от ВВП при общем требовании НАТО повысить эту планку до не менее 2%.

Бельгийская армия, являющейся профессиональной, насчитывает около 27 тысяч военнослужащих. Ранее местные СМИ выражали обеспокоенность тем, что средний возраст бельгийских десантников, элиты вооруженных сил королевства, составляет 40 лет.

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