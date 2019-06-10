Последнее обновление: 10.06.2019 14:16

Трампу рекомендуют отложить запрет на использование оборудования Huawei

Президенту США Дональду Трампу рекомендуют отложить действие указа, ограничивающего сотрудничество правительства США с китайской компанией Huawei Technologies Co. Об этом пишет Bloomberg.

В письме вице-президенту Майку Пенсу исполняющий обязанности главы бюджетного управления Белого дома Рассел Воут попросил отложить действие указа, который запрещает любому исполнительному органу, государственному подрядчику или компании, которая получает государственный заем или грант, использовать оборудование Huawei.

Воут предупредил, что закон станет бременем для американских компаний, которые используют технологию Huawei.

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