Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба"

Польша возобновила прокачку чистой нефти по трубопроводу "Дружба" транзитом через Белоруссию. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь PERN (польский оператор нефтепровода) Катажина Красиньская.

"Компания ввела систему контроля качества, чтобы постоянно вести мониторинг сырья, поступающего из Белоруссии", - добавила она.

Польский топливный концерн ORLEN, в свою очередь, сообщил, что "получил от PERN информацию о возобновлении поставок нефти контрактного качества на НПЗ в Плоцке".

В апреле ряд стран приостановил транзит и прием российской нефти по трубопроводу "Дружба" из-за проблем с качеством продукции. В "Транснефти" выяснили, что умышленно загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Возбуждено уголовное дело, прошли первые задержания.

В мае прокачка нефти возобновилась в Беларуси, на Украине и затем в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши Минск с 24 мая начал транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в Россию.

Пострадавшие стороны ведут переговоры о компенсации ущерба. Вице-премьер России Дмитрий Козак заявлял, что этим займется ответственная за поставки "Транснефть".