Последнее обновление: 07.06.2019 16:33

Аргентина и Бразилия обсуждают создание общей валюты

Аргентина и Бразилия обсуждают создание общей валюты песо-реал, тема затрагивалась накануне на встрече президентов двух стран, сообщает портал Infobae со ссылкой на источники.

Эта тема возникла два месяца назад, ее обсуждали министры финансов Бразилии и Аргентины на полях весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Источники в окружении главы Vинистерства финансов Аргентины отмечают, что эту идею не удастся реализовать в скором времени, например, в этом году, поскольку предстоит работа Центральных банков, согласование парламентов, пока идёт только обсуждение.

Идея единой валюты в рамках Меркосур (Южноамериканский общий рынок), куда входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, существует уже много лет. Не исключено, что общая валюта "песо-реал" станет прообразом "латиноамериканского евро".

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