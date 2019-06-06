Итальянская Ansaldo может создать производство газовых турбин в РФ

Итальянский инжиниринговый концерн Ansaldo Energia может создать совместное предприятие по производству газовых турбин в России со структурой Газпромбанка, сообщил глава совета директоров российской дочки итальянского банка Intesa Антонио Фаллико.

Ansaldo Energia подпишет соответствующий меморандум со структурой Газпромбанка на форуме в Санкт-Петербурге в четверг, сказал Фаллико, которого цитирует РИА Новости.

“Сегодня будет подписан меморандум, в котором будет идти речь о создании совместного предприятия с участием с российской стороны одной из компаний, входящих в группу Газпромбанка... Речь будет идти о производстве газовых турбин”, - сказал Фаллико.

По его словам, 50% в совместном предприятии получит AnsaldoEnergia, компания Газпромбанка - еще 50%. Банк Intesa намерен участвовать в финансировании Ansaldo.

Россия, не производящая самостоятельно газовые турбины большой мощности, устанавливала на электростанциях в первую волну новых строек в электроэнергетики, иностранные машины, в том числе Ansaldo Energia, Siemens, General Electric.

В новом инвестиционном цикле власти РФ требуют от инвесторов при обновлении энергомощностей закупать локализованное оборудование - с 2025 года до 100%. В расчете на новые заказы увеличение локализации в России обсуждает немецкий Siemens, а также американская GE, которая ведет переговоры об СП с госхолдингом ИнтерРАО.