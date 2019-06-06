Россия в этом году экспортировала вооружения на $5,7 млрд

Компания "Рособоронэкспорт" с начала года отправила иностранным заказчикам продукции военного назначения на $5,7 млрд, сообщил ее гендиректор Александр Михеев.

"Финансовые показатели "Рособоронэкспорта" говорят о правильно выбранной стратегии развития компании: с начала года мы поставили инозаказчикам продукции на $5,7 млрд", - цитирует Михеева пресс-служба компании.

При этом гендиректор отметил, что "пять лет Россия и "Рособоронэкспорт" сталкиваются с серьезными ограничениями со стороны ряда международных финансовых институтов, которые оказались сильно зависимыми от политической воли отдельных игроков мирового оружейного рынка".

"Мы не можем воспринимать их иначе как недобросовестную конкуренцию и попытки давления на нас и наших партнеров", - сказал Михеев.

Он сообщил, что представители "Рособоронэкспорта" обсудят состояние и перспективы экспорта продукции военного назначения в ходе Петербургского международного экономического форума - 2019.

"Петербургский форум - идеальная площадка для презентации наших компетенций лидерам российской и мировой экономики. В эти дни планируем обсудить с ними реализацию текущих задач и развитие бизнеса в новых экономических реалиях", - сказал Михеев.

По его словам, "Рособоронэкспорт" в 2019 году исполняет свои обязательства перед инозаказчиками без срывов

"В условиях санкций "Рособоронэкспорт" продолжает исполнять свои контрактные обязательства. Мы сейчас находимся примерно на цифре в 50% от запланированных объемов поставок, в условиях санкций работаем с нашими партнёрами: подписываем новые контракты, спрос на нашу российскую технику очень высокий", - сказал Михеев "Интерфаксу" в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Задача компании - сохранить объемы портфеля заказов. "Он сейчас составляет 51$ млрд", - сообщил Михеев.

Ранее Михеев сообщил, что по результатам первых четырех месяцев 2019 года "Рособоронэкспорт" подписал новые контракты на $5,2 млрд.

5 апреля Михеев сказал, что портфель экспортных заказов на российское вооружение и военную технику составляет около $51 млрд.