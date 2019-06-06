ФРС сообщила о беспокойстве компаний по поводу торговой войны и скромного роста

Федеральная резервная система сообщила в среду, что компании по всей стране, с которыми она общалась, обеспокоены тем, что международная торговая напряженность может отразиться на бизнесе, даже несмотря на расширение экономической активности.

Центральный банк США сообщил, что его исследования указывают на “небольшое улучшение” роста экономической активности, которое, по его описанию, было “скромным” с апреля до середины мая.

“Бежевая книга” ФРС, доклад о состоянии экономики, основанный на беседах с представителями промышленности и бизнеса по всей стране, указал на многочисленные случаи, когда компании ссылались на беспокойство по поводу торговой войны США с Китаем.

“Контактные лица в отрасли гофротары сообщили о медленном росте, связанном с текущим торговым спором с Китаем”, - сообщила ФРС в докладе, ссылаясь на округ Федерального резервного банка Сент-Луиса.

Доклад был подготовлен на основе информации, полученной до 24 мая, перед угрозой президента США Дональда Трампа ввести новые тарифы на весь мексиканский импорт.

Контакты ФРС в секторе услуг региона, за который отвечает ФРБ Далласа и в котором многие компании торгуют и с Китаем, и с Мексикой, говорят, что испытывают беспокойство.

“Несколько источников указали на замедление роста спроса, если торговый спор с Китаем не разрешится, и лишь немногие ожидают, что соглашение будет заключено и будет выгодно США в долгосрочной перспективе”, - доложил ФРБ Миннеаполиса.