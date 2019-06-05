ЕС усилит контроль за экспортом товаров двойного назначения

Европейский Союз намерен усилить режим контроля за экспортом, торговлей и обслуживанием товаров двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских делах, так и в военных целях. Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.

«Послы стран ЕС сегодня согласовали мандат Европейского Совета на пересмотр регуляторных правил по контролю за экспортом, торговлей, техническим обслуживанием, транзитом и передачей товаров двойного назначения. На этой основе руководство Европейского Совета начнет переговоры с Европейским парламентом », - говорится в сообщении.

Целью такого шага является укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, содействие региональной безопасности, мира и стабильности, а также обеспечение уважения прав человека и международного гуманитарного права.

Новые правила, в частности, будут предусматривать ужесточение политики лицензирования такой продукции путем введения новой системы экспортного контроля (EU GEAs), а также гармонизацию системы контроля за ее поставкой и обслуживанием.

Регуляторные правила будут охватывать также средства кибернаблюдения, что предоставляет компетентным органам стран ЕС возможность осуществлять контроль за экспортом и обслуживанием таких систем с использованием обычных правил, касающихся товаров, не имеющих свойств двойного назначения, в случаях, когда их использование может привести к серьезным нарушениям прав человека.