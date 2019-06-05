МВФ снизил прогноз экономического роста Китая до 6,2%

Международный валютный фонд (МВФ) снизил в среду прогноз роста экономики Китая до 6,2% из-за возросшей неопределенности вокруг торговых противоречий, сообщив, что в случае обострения торговой войны между США и Китаем потребуется дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.

МВФ снизил прогноз лишь спустя два месяца после его повышения до 6,3% с 6,2%, указав на ожидаемое отрицательное воздействие на вторую по величине экономику мира повышения США пошлин на китайский импорт.

“Ожидается, что темпы роста снизятся до 6,2% и 6,0% в 2019 и 2020 годах соответственно, - сообщил заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон. - Прогноз на краткосрочную перспективу остается особенно неопределенными, учитывая возможность дальнейшего усиления напряженности в торговле”.