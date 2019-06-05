США заплатят до пяти млн долларов за данные о нарушениях КНДР санкций

США предлагают награду в размере до 5 миллионов долларов за информацию об отмывании денег в КНДР, нарушениях этой страной санкций, киберпреступности и распространении там оружия массового поражения, сообщается на сайте программы вознаграждений госдепартамента США (RFJ).

Сообщается, что госдеп, помимо прочего, намерен получить информацию о торговле КНДР нефтепродуктами, о северокорейских гражданах, работающих за границей и получающих значительный заработок для руководства Северной Кореи, о бизнесменах, которые занимаются запрещенной торговлей с КНДР, а также о предметах роскоши, отправляемых в страну.

Согласно информации на сайте программы, награду в 5 миллионов долларов также может получить тот, кто сообщит о людях или местоположении людей, работающих на правительство КНДР, которые получили доступ к информации путем взлома компьютера.

Северная Корея находится под санкциями СБ ООН и ряда отдельных стран, в том числе США, за развитие ядерной и ракетной программ в последние годы. С 2018 года КНДР провозгласила путь на развитие экономики и дипломатию, ядерное оружие и ракеты больше не испытывала, но санкции никто пока не снял. Это парализует внешнеэкономические связи КНДР и межкорейские проекты.