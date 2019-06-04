Трамп обещал Лондону всеобъемлющее торговое соглашение после "Брекзита"

Президент США Дональд Трамп обещал заключить всеобъемлющее торговое соглашение с Великобританией после того, как она выйдет из состава Европейского Союза. Такое заявление Трамп сделал на встрече с британским премьер-министром Терезой Мэй в Лондоне во вторник, 4 июня.

"У нас будет очень, очень масштабное торговое соглашение, это будет очень честная сделка", - заявил президент, выразив уверенность, что она будет соответствовать ожиданиям обеих сторон.

Трамп также отметил, что Мэй уже проделала "фантастическую работу" на посту главы правительства Великобритании и призвал ее "не торопиться с уходом" с этой должности, а по меньшей мере дождаться заключения торгового соглашения с США. Британский премьер, в свою очередь, выступила за усиление экономического сотрудничества с Вашингтоном, а также за совместную работу по сохранению принципов свободной, честной и открытой торговли.

Мэй объявила о своей отставке с поста главы Консервативной партии 24 , назвав в качестве причина неразрешимые противоречия с парламентом по планам выхода королевства из Евросоюза.

Трехдневный деловой визит Дональда Трампа и его супруги Мелании в Великобританию начался накануне, когда их приняла в Букингемском дворце королева Великобритании Елизавета II. Трамп стал двенадцатым президентом США, который встретился с королевой в период ее царствования. До чаепития с Елизаветой чета Трампов встретилась с наследником британского престола принцем Чарльзом и его супругой Камиллой.