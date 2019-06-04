Последнее обновление: 04.06.2019 15:12

Иран сообщил ОПЕК, что против переноса встречи группы на июль

Иран сообщил Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), что выступает против переноса следующей встречи группы, тем самым создав условия для нового противостояния с другими членами организации на фоне беспрецедентного экономического давления на Тегеран санкций США, спровоцировавших резкое сокращение экспорта иранской нефти.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане сообщил в письме, с которым ознакомился Рейтер, что не согласен с предложением ОПЕК перенести встречу на начало июля. Переговоры в настоящее время намечены на 25-26 июня.

ОПЕК в отдельном письме сообщила, что Алжир и Казахстан также не согласны с переносом сроков встречи.

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