Мексика начинает переговоры о мигрантах с США на фоне угрозы пошлин

Делегация, состоящая из высокопоставленных мексиканских чиновников, в понедельник в Вашингтоне начнет переговоры на высшем уровне в попытке предотвратить введение пошлин, о которых объявил президент США Дональд Трамп, призвав остановить приток мигрантов.

На прошлой неделе Трамп сказал, что 10 июня введет тарифы в размере 5% на все мексиканские товары и в ближайшие месяцы повысит их до 25%, если Мексика не остановит нелегальную иммиграцию в США, которая в этом году достигла десятилетнего максимума.

Мировые акции упали после неожиданной угрозы Трампа крупнейшему торговому партнеру США на фоне опасений инвесторов, связанных с тем, что агрессивная торговая риторика Трампа может подтолкнуть американскую и другие крупные экономики к рецессии.

Всего за неделю до введения тарифов, делегации во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом, вероятно, будет трудно убедить американских чиновников в том, что Мексика прилагает достаточно усилий для ограничения миграции. В последние дни власти страны сигнализировали о готовности к дальнейшему укреплению безопасности на границе.

Переговоры между Мексикой и США начинаются в понедельник со встречи министра экономики Мексики Грасиэлы Маркес и министра торговли США Уилбура Росса. В среду Эбрард встретится с госсекретарем США Майком Помпео.