Пекин не рекомендует китайцам учиться в США

Министерство образования КНР предостерегает китайских школьников и студентов от поездки в США для учебы, сообщила в понедельник, 3 июня, китайская газета Global Times в своем микроблоге Twitter.

Она не пояснила, чем именно ведомство обосновало эту рекомендацию.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ, Минобразования КНР рекомендует учащимся тщательнее взвешивать возможные риски, связанные с учебой в Соединенных Штатах.

Главный редактор газеты Global Times в своем Twitter предположил, что это предупреждение является ответом на "недавние серии дискриминационных мер, которые США приняли против китайских студентов, а также может быть реакцией на инициированную Вашингтоном торговую войну".

США ввели визовые ограничения для некоторых участников международных студенческих обменов, кроме того, рассмотрение заявок учащихся на получение виз затягивается, а их сроки действия сокращаются, отмечает Global Times. По данным издания, с января по март 2019 года на учебу в США планировали отправиться 1353 китайца, но 182 из них, то есть 13,5 процента, было отказано в выдаче визы.

Накануне был обнародован программный документ Госсовета КНР, в котором вся полнота ответственности за развязывание торговой войны возлагается на США.При этом Пекин выразил готовность к переговорам, в ходе которых "любое соглашение, достигнутое двумя сторонами, должно быть основано на равенстве и взаимной выгоде".

В ночь на 1 июня торговая война между США и КНР достигла новой кульминации: вступили в силу новые штрафные пошлины, введенные Китаем в ответ на американские санкции против китайской экономики. Пошлины коснутся 5140 продуктов из США на сумму 60 млрд долларов. Пекин также пригрозил ограничить экспорт в США редкоземельных металлов, необходимых для производства электроники и автомобилей. США получают 80 процентов таких металлов из КНР.

Ранее Вашингтон ввел более высокие пошлины на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долларов.