Минюст США готовит в отношении Google антимонопольное расследование

Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам источников, Федеральная торговая комиссия США и Минюст в последнее время вели переговоры о том, какое из ведомств будет контролировать антимонопольное расследование в отношении ведущего технологического гиганта США. В итоге комиссия согласилась передать полномочия Минюсту.

Минюст планирует изучить, как Google использует свое доминирующее положение на рынке поисковых сервисов и оказывает ли компания несправедливое влияние на рынок, чтобы вытеснить более мелких конкурентов, чьи инновации могут представлять собой конкурентные угрозы для Google, сообщили источники.

Ранее Alphabet уже сталкивалась с антимонопольными органами других стран. В 2010 году Еврокомиссия обвинила Google в предвзятом ранжировании результатов поиска, связанных с рекламой и покупками. За это в 2017 году Google выплатила $2,7 млрд. В 2016 году Еврокомиссия признала незаконными некоторые практики в работе мобильной операционной системы Android. Alphabet согласилась выплатить за это $5,1 млрд.

Доходы Aplphabet за 2018 год достигли $136,8 млрд.

Сообщение о расследовании появилось на фоне острой общественно-политической дискуссии в США о возможности взлома данных компаний технологических гигантов. В частности, одно из главных предвыборных обещаний кандидата в президенты, сенатора-демократа Элизабет Уоррен - усилить давление на технологические компании, подобные Google.

В минувшее воскресенье Google сообщил о перебоях в работе ряда своих сервисов. Неполадки касались преимущественно восточных регионов США и затронули такие сервисы, как Google Cloud, YouTube и G Suite. В сообщении компании говорится, что ее специалисты намерены провести внутреннее расследование и принять меры, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.