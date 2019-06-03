Производственная активность в Китае в мае указала на неровное восстановление экономики

Производственная активность в Китае росла стабильными, но умеренными темпами в мае, показало частное исследование, однако аналитики говорят, что приоритетная отгрузка компаниями товаров на экспорт в США с целью избежания более высоких тарифов скрыла фундаментальную слабость экономики.

Производители второй по величине экономики в мире в последнее время оказались под серьезным давлением из-за усиливающегося торгового спора с США. Официальные данные о производственной активности на прошлой неделе указали на ухудшение условий на фоне ослабления как внутреннего, так и внешнего спроса.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin/Markit, остался в мае на уровне 50,2 пункта, не изменившись по сравнению с апрелем, в то время как аналитики ждали показатель в 50,0 пункта. Отметка в 50 пунктов отделяет рост активности от спада.

Темпы роста новых заказов незначительно ускорились в мае.

Увеличение количества новых экспортных заказов указывает на возможную досрочную отгрузку партий в США некоторыми фирмами, чтобы избежать потенциального повышения пошлин, которые президент США Дональд Трамп пригрозил ввести на китайские товары стоимостью еще $300 миллиардов, сообщили аналитики Nomura.

Однако, по их словам, приоритетная отправка на экспорт, скорее всего, окажется “кратковременным отклонением”.