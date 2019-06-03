В России отменят около десяти тысяч советских ГОСТов

Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.

"Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене", – сказал он.

По его словам, с 2012 года "средний возраст" национального стандарта уже сократили с 21 до 17 лет. В 2021-м его планируется довести до 10-11 лет.

Согласно расчетам ведомства, использование обновленных стандартов подтолкнет предприятия к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.