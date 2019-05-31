Последнее обновление: 31.05.2019 16:24

Поставки нефти в порт Гданьск достигли рекорда в мае из-за остановки Дружбы

Поставки нефти в польский порт Гданьск в мае достигли исторического рекорда - 2,12 миллиона тонн, поскольку Польша и Германия вынуждены замещать выпавшие из-за остановки нефтепровода “Дружба” объемы российского сорта Urals, показали данные системы Refinitiv Eikon.

Экспорт по северной ветке “Дружбы”, снабжающей российским сырьём НПЗ в Польше и Германии, по-прежнему остановлен из-за загрязнения нефти хлорорганикой. РФ заявила, что поставит чистую нефть к белорусско-польской границе 10 июня.

В общем объеме поставок сырья в Гданьск на долю Urals в мае пришлось 1,5 миллиона тонн, что на 1,3 миллиона тонн превысило показатель апреля, свидетельствуют данные Eikon. При этом 1,1 миллион тонн поступило из балтийского порта Приморск, где нефть не была загрязнена хлорорганикой.

Еще четыре партии сорта поступили в Гданьск из Усть-Луги, причем эти грузы были перевалены после 12 мая, когда содержание хлорорганики в сырье в порту вошло в норму, показывают данные Refinitiv Eikon.

Ранее польские перерабатывающие компании PKN Orlen и Lotos заявляли, что будут снабжать заводы морскими партиями сырья до восстановления поставок по “Дружбе”. Морские партии нефти через Гданьск также получает немецкий НПЗ Leuna.

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