Убытки Uber превысили $1 млрд, но выручка растет

Выручка компании Uber в первом квартале 2019 года составила $3,1 млрд, что на 20% больше, чем годом ранее. Об этом сообщается в финансовом отчете компании.

Убытки компании за указанный период превысили $1 млрд. Это связано с увеличением затрат на сервис по доставке еды Uber Eats и бизнес грузоперевозок.

По данным Uber, число забронированных поездок с помощью сервиса увеличилось на 34%. Общая стоимость всех совершенных за первый квартал поездок превысила $14,6 млрд.

Число активных пользователей Uber в мире достигло 93 млн человек. В четвертом квартале 2018 года показатель составлял 91 млн.

Компания прогнозировала убытки в первом квартале в размере от $1 млрд до $1,1 млрд. Выручка ожидалась на уровне $3,04 - 3,1 млрд.