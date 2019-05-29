Total будет добиваться компенсации убытков от загрязнения трубопровода Дружба

Total будет добиваться компенсации убытков, связанных с загрязнением нефти в трубопроводе Дружба, в результате которого объем производства на принадлежащем ей НПЗ Leuna в Германии сократился вдвое, сказал глава компании Патрик Пуянне акционерам в среду.

“Нефтеперерабатывающий завод Leuna в Германии, расположенный в конце трубопровода (Дружба), работает на половину мощности”, - сказал Пуянне.

В конце апреля прокачка нефти по трубопроводу из России в Восточную Европу и Германию была остановлена из-за загрязнения сырья органическими хлоридами.

Загрязнено было около 5 миллионов тонн нефти. Загрязненное сырье остается в трубопроводе в Белоруссии, Польше, Германии, Украине, Словакии, Венгрии и Чехии.

По словам Пуянне, затраты, связанные с загрязнением и очисткой, еще предстоит уточнить.

“Кто будет платить за очистку? Упоминается значительная сумма, около $15 за баррель. В настоящий момент все смотрят друг на друга в поисках ответственного”, - сказал Пуянне, отвечая на вопросы акционеров.

“Мы будем добиваться возмещения понесенных потерь”, - добавил он.