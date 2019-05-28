Итальянские акции падают из-за опасений о бюджете

Итальянские акции упали более чем на 1% во вторник, потянув за собой другие европейские фондовые рынки, на фоне опасений вокруг дефицита бюджета страны, которые затмили новости о переговорах о слиянии Fiat-Chrysler и Renault.

К 11:41 панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,43%, растеряв набранное ранее преимущество, в то время как индекс Миланской биржи FTMIB упал на 1,15%.

Источники сообщили, что Европейская комиссия, вероятно, на следующей неделе начнет дисциплинарные процедуры против Италии за нарушение норм Евросоюза, касающихся уровня долга. Новость толкнула вверх доходность гособлигаций Италии и усилила беспокойство в отношении банков.