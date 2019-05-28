Беларусь запретила вывоз необработанных шкур КРС из страны за пределы ЕАЭС

Постановлением Совмина № 334 от 25 мая 2019 года временно запрещен вывоз из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС необработанных шкур крупного рогатого скота.

"...установлен временный запрет на вывоз из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС необработанных шкур крупного рогатого скота, происходящих с белорусской территории, при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта!", - говорится в постановлении.

Министерству иностранных дел Беларуси поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о введении запрета и внести на ее рассмотрение предложение о введении данной меры на таможенной территории ЕАЭС.

"Документ принят в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и указом от 5 апреля 2016 г. № 124 ”О государственном регулировании внешнеторговой деятельности“, - отмечается в комментарии.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.