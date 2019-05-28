Последнее обновление: 28.05.2019 11:32

ЕС может оштрафовать Италию из-за высокого госдолга

Еврокомиссия может начать дисциплинарную процедуру против Италии из-за превышения госдолга. Об этом агентству Reuters сообщили два источника в структурах Евросоюза в понедельник, 27 мая. Процедура может начаться уже в эту среду.

По правилам Евросоюза страны должны сохранять дефицит бюджета не выше 3 процентов от ВВП, соотношение госдолга не должно превышать 60 процентов. Госдолг Италии сейчас составляет 131 процент.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини, напротив, после победы своей правопопулистской партии "Лига" на выборах в Европарламент потребовал ослабления фискального законодательства ЕС.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что если по итогам дисциплинарной процедуры ЕС сочтет Италию виновной, он может оштрафовать ее на сумму до 0,2 процента от ВВП, что составляет около 3,5 млрд евро. Однако это решение должно быть одобрено всеми странами ЕС.

Спор из-за дефицита бюджета страны между ЕС и Италией ведется с 2018 года. В декабре 2018-го стороны сообщили, что достигли соглашения о сокращении госдолга.

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