Последнее обновление: 27.05.2019 10:45

Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры о слиянии

Итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler и французский Renault ведут переговоры о возможном слиянии, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

По данным газеты Financial Times, переговоры находятся на "продвинутой стадии", но гарантий, что соглашение между сторонами будет достигнуто нет.

В компаниях пока не готовы комментировать информацию о своем сотрудничестве, но, вероятно, производители планируют использовать общие платформы для создания автомобилей.

Одним из вероятных исходов может стать присоединение Fiat Chrysler к альянсу Renault, Nissan Motor и Mitsubishi Motors, что сделало бы его мировым лидером по производству автомобилей.

Ранее сообщалось, что Fiat Chrysler выплатит Tesla сотни миллионов евро за соглашение об объединении для снижения выбросов CO2.

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