Bosch выплатит многомиллионный штраф из-за дизельного скандала

Прокуратура Штутгарта наложила штраф в рамках дизельного скандала на немецкого поставщика автокомплектующих Bosch в размере 90 млн евро за "халатное нарушение обязанностей по надзору".

По данным следствия, Bosch с 2008 года поставила различным автопроизводителям около 17 млн датчиков дозировки и управления, в программном обеспечении которых "содержались частично недозволенные стратегии".

Отмечается, что автоконцерны установили эти датчики на автомобили, получили у властей соответствующие разрешения и вывели свою продукцию на рынок. Однако в результате проверок выяснилось, что двигатели этих автомобилей выбрасывают в атмосферу гораздо больше окиси азота, чем заявляли автопроизводители.

Bosch отказался оспаривать вынесенное решение, и согласилась выплатить штраф федеральной земле Баден-Вюртемберг в течение шести недель.